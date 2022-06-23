Эксперты рассказали, как правильно ловить сома на донку с берега на куриную печень

Куриная печень является очень эффективной наживкой, на которую клюют многие рыбы, они ее легко переваривают и плывут на аромат печени.

Летом и осенью на куриную печень ловят голавля и сома. Насаживать печень на крючок стоит особым способом, чтобы рыба его не сдернула.

Можно завернуть ее в кусок капроновых колгот, вырезать длинную часть печени и накрутить ее на крючок.

Можно свернуть «рулет» из печени и перевязать его нитью. Сом замечает печень издалека и с желанием плывет к ней.

Эту рыбу можно ловить либо с лодки, либо с берега на донные снасти. Удочку стоит выбирать, которая может выдержать 10 килограмм или больше.

Для закидушки берем основную лесу – шнур толщиной от 0,5 до 0,7 миллиметров, с 50-сантиметровым поводком. Чаще всего поводки дополняют пенопластовыми поплавками.

Идеальное время для ловли сома – ночь, а простейшая снасть – фидер с катушкой, плетеный шнур диаметром 0,4-0,5 миллиметров и крючками №2, №3 или №4.

Печень на крючке желательно менять каждые два часа.