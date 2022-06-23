Эксперты рассказали, как правильно ловить сома на донку с берега на куриную печень
Куриная печень является очень эффективной наживкой, на которую клюют многие рыбы, они ее легко переваривают и плывут на аромат печени.
Летом и осенью на куриную печень ловят голавля и сома. Насаживать печень на крючок стоит особым способом, чтобы рыба его не сдернула.
Можно завернуть ее в кусок капроновых колгот, вырезать длинную часть печени и накрутить ее на крючок.
Можно свернуть «рулет» из печени и перевязать его нитью. Сом замечает печень издалека и с желанием плывет к ней.
Эту рыбу можно ловить либо с лодки, либо с берега на донные снасти. Удочку стоит выбирать, которая может выдержать 10 килограмм или больше.
Для закидушки берем основную лесу – шнур толщиной от 0,5 до 0,7 миллиметров, с 50-сантиметровым поводком. Чаще всего поводки дополняют пенопластовыми поплавками.
Идеальное время для ловли сома – ночь, а простейшая снасть – фидер с катушкой, плетеный шнур диаметром 0,4-0,5 миллиметров и крючками №2, №3 или №4.
Печень на крючке желательно менять каждые два часа.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
Для замены российского газа американский концерн Exxon Mobil инвестирует $30 млрд в СПГ из Катара
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
В ICON Park хотят снова запустить аттракцион, на котором в марте насмерть разбился подросток
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца