Врач Ирина Ярцева рассказала, кого "любят" комары

Вопреки расхожей версии, они не имеют предпочтений по группе крови, но, если кожа толще, шансов быть покусанным ими у человека меньше.

Врач-терапевт, аллерголог, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что комары "не имеют особых предпочтений", которые были бы связаны с группой крови человека, его комплекцией и так далее.

Она отметила: единственное, что имеет значения для таких насекомых - толщина кожи.

"У комаров включается своего рода «тепловизор», и они видят инфракрасное излучение, и летят на тепло сосудов и крови. Если сосуды расположены глубоко либо у человека толстый слой подкожной жировой клетчатки, комары их будут кусать реже, людей с более тонкой кожей — чаще", - но в комариный сезон, уверена врач, "покусают всех".

Иммунолог опровергла утверждение, будто комары "любят" тех, кто переборщил с алкоголем.

При этом подчеркнула: толщина кожи способна "регулировать" как частоту укусов, так и их последствия. На запястьях, лодыжках, шее, лице кожа более тонкая - соответственно, и укусы будут заметны больше.

Она порекомендовала обрабатывать отекшие места охлаждающими кремами и средствами против зуда. И защищаться от комаров специальными спреями и аэрозолями.