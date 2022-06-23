Медведев назвал современных европейских политиков «чахлой порослью технократии»

Зам главы российского Совбеза Дмитрий Медведев сравнил современных западных политиков с легендарными лидерами Колем, Тэтчер и Миттераном.

По словам Медведева, прикидывающиеся технократами нынешние глав европейских государств «чахлая поросль лиц, которые условно именуют себя технократами».

«Такие люди способны грамотно сформулировать идею, дать точные указания помощникам. Но они не способны взять на себя ответственность», - подчеркнул Медведев.

Он напомнил, что в Европе еще недавно были настоящие лидеры, способные принимать решение, а не только разрабатывать его в теории.

«Марио Драги – это не Сильвио Берлускони, а Олаф Шольц – не Ангела Меркель... Мог бы посол Украины назвать канцлера Коля 'обиженной ливерной колбасой'? Или нынешний президент Украины явиться на встречу с президентом Шираком в зелёной футболке?», - отметил Медведев.

Отметим, что посол Украины в Германии Мельник на днях осознал, что оскорбил канцлера Германии Шольца своим сравнением его с «ливерной немецкой колбасой». Спустя полтора месяца дипломат все же позволил себе извинтиться.

По словам Медведева такие политики представляют опасность не только для жителей своих стран, что мы сейчас наблюдаем в в виде энергетических кризисов и гиперинфляции, но и для России.

«Это создаёт проблемы не только западному миру, но и нам, России. Калибр политиков неудержимо уменьшается. Как когда-то метко заметил Владимир Путин, 'после смерти Махатмы Ганди и поговорить не с кем», - напомнил Медведев.