Рыбак рассказал, как правильно сушить рыбу в домашних условиях

Верная сушка рыбы должна проводиться в четыре этапа, чтобы рыба получилась вкусной и безопасной.

Эксперты советуют проводить сушку рыбы в следующей последовательности: заморозка, засолка, промывание и высушивание.

Спустя несколько часов после вылова нужно заморозить рыбу на несколько часов в морозильной камере холодильника.

Это предотвратит разложение и уничтожит всех паразитов. Рыбу нужно потрошить перед заморозкой, если ее масса больше одного килограмма.

После заморозки рыбу нужно разморозить наполовину, чтобы тушку можно было согнуть.

Затем рыбу нужно засолить в металлической эмалированной таре с применением не йодированной соли крупного помола.

На 3-4 килограмма рыбы должно приходиться не меньше килограмма соли. Накрываем и ставим в холодильник на двое суток, а соки, выходящие из рыбы, периодически сливаем.

После этого промываем рыбу под краном, включаем холодную воду.

Летом стоит сушить рыбу следующим образом: выкладываем ее на газету, пока с нее не испарится влага, затем кладем на сушильную полку и ставим на балкон.

Полка рыба быть покрыта марлей, чтобы на рыбу не слетались мухи.