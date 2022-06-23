Рыбак рассказал, как правильно сушить рыбу в домашних условиях
Верная сушка рыбы должна проводиться в четыре этапа, чтобы рыба получилась вкусной и безопасной.
Эксперты советуют проводить сушку рыбы в следующей последовательности: заморозка, засолка, промывание и высушивание.
Спустя несколько часов после вылова нужно заморозить рыбу на несколько часов в морозильной камере холодильника.
Это предотвратит разложение и уничтожит всех паразитов. Рыбу нужно потрошить перед заморозкой, если ее масса больше одного килограмма.
После заморозки рыбу нужно разморозить наполовину, чтобы тушку можно было согнуть.
Затем рыбу нужно засолить в металлической эмалированной таре с применением не йодированной соли крупного помола.
На 3-4 килограмма рыбы должно приходиться не меньше килограмма соли. Накрываем и ставим в холодильник на двое суток, а соки, выходящие из рыбы, периодически сливаем.
После этого промываем рыбу под краном, включаем холодную воду.
Летом стоит сушить рыбу следующим образом: выкладываем ее на газету, пока с нее не испарится влага, затем кладем на сушильную полку и ставим на балкон.
Полка рыба быть покрыта марлей, чтобы на рыбу не слетались мухи.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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