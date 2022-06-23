В Китае региону Кантон угрожает наводнение века

Сильное наводнение угрожает частям южного Китая в четверг, 23 июня, после того, как проливные дожди вызвали разлив рек до уровня, невиданного почти столетие.

Регионом риска является бассейн Жемчужной реки, расположенный в богатой производственной провинции Гуандун и включающей, в частности, мегаполисы Кантон и Шэньчжэнь, где расположены штаб-квартиры многих технологических компаний.

Сотни тысяч человек уже эвакуированы из наиболее пострадавших районов. В среду Министерство водного хозяйства объявило в бассейне Жемчужной реки режим повышенной готовности из-за наводнения, при этом уровень воды в некоторых местах уже «выше исторического максимума».

На кадрах из города Шаогуань к северу от столицы провинции Гуанчжоу видно, как в среду жители карабкаются по затопленным улицам. В некоторых местах вода достигла крыш автомобилей. Мутные воды затопили магазины и здания.

Люди расчищали завалы в бассейне Жемчужной, который включает в себя множество густонаселенных городов и бесчисленное количество фабрик. Провинциальные органы по чрезвычайным ситуациям оценили прямые экономические потери в 1,7 млрд юаней (240 млн евро).

По сообщениям местных СМИ, в среду уровень воды в городе Индэ к северу от Гуанчжоу превысил исторический для города уровень 1931 года. Он может превзойти рекордный максимум 1915 года для всего бассейна Жемчужной реки, что позволяет заявить, что эта часть провинции Гуандун в настоящее время сталкивается с «наводнением века».

Районам провинции, находящимся в зоне риска, было приказано принять все необходимые меры для ограничения ущерба, приостановив работу на некоторых фабриках и закрыв школы.

Другие места в южной половине Китая, в том числе прибрежная провинция Фуцзянь (восток) и регион Гуанси (юг), также пострадали от рекордных дождей в июне, что вызвало эвакуацию сотен тысяч людей. В конце весны и начале лета в некоторых районах страны часто случаются наводнения. Но они стали сильнее в последние годы с изменением климата.