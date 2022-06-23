Американская синхронистка потеряла сознание под водой на ЧМ в Венгрии
Инцидент с 25-летней американкой произошел во время финала произвольной программы на ЧМ в Будапеште.
Синхронистку Аниту Альварес спас тренер Андреа Фуэнтес, он нырнула в бассейн следом за ней.
Альварес начала тонуть, но тренер прыгнул в бассейн и вытащил ее из воды.
«Это было действительно страшно. Мне пришлось прыгнуть, потому что спасателей не было. Я испугался, потому что она не дышала, но теперь она в порядке», — сказал Фуэнтес.
Команда США опубликовала заявление, в котором говорится, что Альварес в порядке. Ей необходимо пройти медицинское обследование, чтобы установить причину обморока.
При этом национальная команда считает, что сможет выступить в финалах произвольных программ 24 июня.
Опубликовано: Тарас Медведев
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