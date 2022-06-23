Американская синхронистка потеряла сознание под водой на ЧМ в Венгрии

Инцидент с 25-летней американкой произошел во время финала произвольной программы на ЧМ в Будапеште.

Синхронистку Аниту Альварес спас тренер Андреа Фуэнтес, он нырнула в бассейн следом за ней.

Альварес начала тонуть, но тренер прыгнул в бассейн и вытащил ее из воды.

«Это было действительно страшно. Мне пришлось прыгнуть, потому что спасателей не было. Я испугался, потому что она не дышала, но теперь она в порядке», — сказал Фуэнтес.

Команда США опубликовала заявление, в котором говорится, что Альварес в порядке. Ей необходимо пройти медицинское обследование, чтобы установить причину обморока.

При этом национальная команда считает, что сможет выступить в финалах произвольных программ 24 июня.