Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов от инфаркта, ему было 48

В Телеграм-каналах начала распространяться информация о смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

"Шатунов скончался в карете Скорой помощи в ночь на 22 июня", - уточнил информацию представитель поп-музыканта.

В феврале 2021 года солиста популярной в 90-е мальчишеской поп-группы уже хоронили.

Тогда запросы «юрий шатунов умер» резко подскочил в поисковых трендах Гугла.

Ситуация пришла в норму, только после публикации на странице Шатунова в Фейсбук26 февраля, где он снялся в маске.