Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов от инфаркта, ему было 48
В Телеграм-каналах начала распространяться информация о смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.
"Шатунов скончался в карете Скорой помощи в ночь на 22 июня", - уточнил информацию представитель поп-музыканта.
В феврале 2021 года солиста популярной в 90-е мальчишеской поп-группы уже хоронили.
Тогда запросы «юрий шатунов умер» резко подскочил в поисковых трендах Гугла.
Ситуация пришла в норму, только после публикации на странице Шатунова в Фейсбук26 февраля, где он снялся в маске.
Опубликовано: Тарас Медведев
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