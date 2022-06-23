Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов от инфаркта, ему было 48

В Телеграм-каналах начала распространяться информация о смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.

"Шатунов скончался в карете Скорой помощи в ночь на 22 июня", - уточнил информацию представитель поп-музыканта.

В феврале 2021 года солиста популярной в 90-е мальчишеской поп-группы уже хоронили. 

Тогда запросы «юрий шатунов умер» резко подскочил в поисковых трендах Гугла.

Ситуация пришла в норму, только после публикации на странице Шатунова в Фейсбук26 февраля, где он снялся в маске.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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