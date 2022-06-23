Меры профилактики чёрного рака на яблоне и способы борьбы с болезнью

Чёрный рак опасное заболевание, поражающее плодовые деревья. Расскажем, какие меры профилактики нужно предпринять и как бороться с болезнью.

Чёрный рак - распространённое заболевание. Если игнорировать проблему, то заболевание способно за короткий срок нанести дереву серьёзный вред. Чёрный рак поражает кору, ветви и в некоторых случая листву.

Источник болезни - грибок Sphaeropsiis malorum Pk. 

Признаки и этапы развития чёрного рака:

  • На коре появляется буро-фиолетовые пятна, разрастающиеся концентрическими зонами;
  • Кора приобретает обугленный вид (отсюда народное название болезни - "огневица", "антонов огонь");
  • Границы вокруг поражённой зоной начинают трескаться;
  • Поражённая кора отпадает.

Скорость прогрессирования болезни зависит от того, на сколько ослаблено дерево.

Способы профилактики и борьбы с болезнью:

  • Ветви яблони необходимо своевременно обрезать. Места среза обрабатываются садовой смазкой;
  • Следует вносить сбалансированную подкорму, богатую минералами и микроорганизмами;
  • Дерево нужно регулярно поливать.

При проявлении первых признаков болезни, поражённые участки коры нужно быстро удалить. Зачищенный участок обрабатывается.

Хорошо себя зарекомендовали:

  • 1% паста сантар СМ;
  • 2% нитрафен;
  • 1-3% медный купорос.

Бороться с чёрным раком можно и без удаления коры. Поражённые участки нужно обработать нефтенатом меди. Усилит лечебный эффект а-нафтилуксусная кислота.

Опубликовано: Максим Алексеев

 
 

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