Меры профилактики чёрного рака на яблоне и способы борьбы с болезнью

Чёрный рак опасное заболевание, поражающее плодовые деревья. Расскажем, какие меры профилактики нужно предпринять и как бороться с болезнью.

Чёрный рак - распространённое заболевание. Если игнорировать проблему, то заболевание способно за короткий срок нанести дереву серьёзный вред. Чёрный рак поражает кору, ветви и в некоторых случая листву.

Источник болезни - грибок Sphaeropsiis malorum Pk.

Признаки и этапы развития чёрного рака:

На коре появляется буро-фиолетовые пятна, разрастающиеся концентрическими зонами;

Кора приобретает обугленный вид (отсюда народное название болезни - "огневица", "антонов огонь");

Границы вокруг поражённой зоной начинают трескаться;

Поражённая кора отпадает.

Скорость прогрессирования болезни зависит от того, на сколько ослаблено дерево.

Способы профилактики и борьбы с болезнью:

Ветви яблони необходимо своевременно обрезать. Места среза обрабатываются садовой смазкой;

Следует вносить сбалансированную подкорму, богатую минералами и микроорганизмами;

Дерево нужно регулярно поливать.

При проявлении первых признаков болезни, поражённые участки коры нужно быстро удалить. Зачищенный участок обрабатывается.

Хорошо себя зарекомендовали:

1% паста сантар СМ;

2% нитрафен;

1-3% медный купорос.

Бороться с чёрным раком можно и без удаления коры. Поражённые участки нужно обработать нефтенатом меди. Усилит лечебный эффект а-нафтилуксусная кислота.