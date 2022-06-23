Меры профилактики чёрного рака на яблоне и способы борьбы с болезнью
Чёрный рак опасное заболевание, поражающее плодовые деревья. Расскажем, какие меры профилактики нужно предпринять и как бороться с болезнью.
Чёрный рак - распространённое заболевание. Если игнорировать проблему, то заболевание способно за короткий срок нанести дереву серьёзный вред. Чёрный рак поражает кору, ветви и в некоторых случая листву.
Источник болезни - грибок Sphaeropsiis malorum Pk.
Признаки и этапы развития чёрного рака:
- На коре появляется буро-фиолетовые пятна, разрастающиеся концентрическими зонами;
- Кора приобретает обугленный вид (отсюда народное название болезни - "огневица", "антонов огонь");
- Границы вокруг поражённой зоной начинают трескаться;
- Поражённая кора отпадает.
Скорость прогрессирования болезни зависит от того, на сколько ослаблено дерево.
Способы профилактики и борьбы с болезнью:
- Ветви яблони необходимо своевременно обрезать. Места среза обрабатываются садовой смазкой;
- Следует вносить сбалансированную подкорму, богатую минералами и микроорганизмами;
- Дерево нужно регулярно поливать.
При проявлении первых признаков болезни, поражённые участки коры нужно быстро удалить. Зачищенный участок обрабатывается.
Хорошо себя зарекомендовали:
- 1% паста сантар СМ;
- 2% нитрафен;
- 1-3% медный купорос.
Бороться с чёрным раком можно и без удаления коры. Поражённые участки нужно обработать нефтенатом меди. Усилит лечебный эффект а-нафтилуксусная кислота.
Опубликовано: Максим Алексеев
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