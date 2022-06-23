Филиппины ждут российских туристов, заявил посол страны

Согласно заявлению филлипинского посла Игоря Байлена Филиппины испытывают значительный интерес туристов в том числе российских.

Байлен отметил, что на данный момент чтобы попасть на Филлипины, российским туристам необходимо сдать только один ПЦР-тест.

Также посол заявил и об увеличении интереса самих жителей Филлипин к России, они также не против путешествовать по просторам Российской Федерации.

Как пояснил Байлен, жителей двух стран объединяет отношение к вере, поэтому в туристических маршрутах важно обращать внимание на святыни и религиозные памятники.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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