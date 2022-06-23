На Украине призывники бегают от эрзац-команд, чтобы не попасть на фронт

Эрзац-команды киевского режима отлавливают новобранцев, чтобы послать на войну в качестве пушечного мяса.

В Украине отмечаются нелицеприятные факты насильственного отлова лиц призывного возраста в которых задействуются специальные команды, в том числе и печально известного подразделения «Кракен».

Распростарняемые украинцами в соцсетях видеоролики показывают, как проводится охота н ановобранцев.

Сегодня появился очередной такой ролик, где трое людей в масках пытались забрать с улицы парня призывного возраста в одном из украинских городов.

Ему кажется удалось убежать. «Бег, как стиль жизни», - подписали видео авторы.