Автор песен «Белые розы» и «Седая ночь» Юрий Шатунов умер от болезни сердца
Лидер российского музыкального коллектива "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в 48 лет от острой сердечной недостаточности.
Днём 23 июня множество российских новостных изданий одновременно сообщили о гибели популярного российского поп-певца Юрия Шатунова, который был лидером группы "Ласковый май". Певец запомнился по ставшим культовыми песням "Седая ночь" и "Белые розы".
Шатунов скончался в машине скорой помощи по дороге в домодедовскую больницу. Причиной гибели талантливого исполнителя называют острую сердечную недостаточность и внезапную остановку сердца.
К текущему моменту место и время прощания с Юрием Шатуновым не выбрано, однако близкие родственники погибшего могут раскрыть данную информацию позднее.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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