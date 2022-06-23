Автор песен «Белые розы» и «Седая ночь» Юрий Шатунов умер от болезни сердца

Лидер российского музыкального коллектива "Ласковый май" Юрий Шатунов скончался в 48 лет от острой сердечной недостаточности.

Днём 23 июня множество российских новостных изданий одновременно сообщили о гибели популярного российского поп-певца Юрия Шатунова, который был лидером группы "Ласковый май". Певец запомнился по ставшим культовыми песням "Седая ночь" и "Белые розы".

Шатунов скончался в машине скорой помощи по дороге в домодедовскую больницу. Причиной гибели талантливого исполнителя называют острую сердечную недостаточность и внезапную остановку сердца.

К текущему моменту место и время прощания с Юрием Шатуновым не выбрано, однако близкие родственники погибшего могут раскрыть данную информацию позднее.