Назван рецепт уловистой насадки из СССР, на которую хорошо клюет мирная рыба
В советское время рыбаки повсеместно использовали дешевую насадку из манки, яйца, пряника и хлеба.
Считается, что наживка на пряник хорошо приманивает травоядную рыбу своим запахом. Такая наживка подходит для карпа, подлещика, густеры, карася и сорожки.
Приготовление проводится следующим образом: разбиваем яйцо в глубокую тарелку и размешиваем его вилкой.
После этого разрезаем хлеб на несколько кусков и вымачиваем в яйце, а затем крошим в яйцо пряник.
Всю эту смесь стоит смешать до однородности и подмешиваем туда постепенно манную крупу.
Пропорции должны быть примерно такие: на каждый пряник берем три ложки манной крупы. При желании можно добавить несколько грамм ванилина.
Месим наживку до состояния плотных небольших шариков, которые будут держаться на крючке, прилипать к рукам они не должны. Эксперты рекомендуют использовать именно крючки с пружиной.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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