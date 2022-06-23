Ани Лорак впервые появилась на российском ТВ после начала спецоперации
Ани Лорак появилась в эфире шоу "Где логика?" на ТНТ. Певица появилась на российском телевидении в первый раз за несколько месяцев.
Украинская исполнительница Ани Лорак стала участницей телешоу "Где логика?" на ТНТ. Появление артистки на российском телевидении стало первым с начала спецоперации.
Ани Лорак не было видно с конца февраля 2022 года. Звезда не давала никаких комментариев по поводу происходящего в родной Украине, сохраняя молчание даже тогда, когда поклонники "выбивали" позицию относительно политической ситуации в мире.
А теперь, через 4 месяца после известных событий певица "засветилась" на телевидении России. Эфир с украинской знаменитостью зрители могли наблюдать 17 июня.
Присутствует и такая информация, что съемки вышеупомянутой программы проходили и до запуска спецоперации в Донбассе. В Телеграм-канале певицы размещены кадры съемок в павильоне.
Решение Ани Лорак сохранять молчание в сложной ситуации по душе пришлось не всем. Перестала общаться с популярной артисткой ее близкая подруга Лилия Подкопаева, которая живёт в штатах.
Вспомним, что в 2009 году вышел альбом исполнительницы "Солнце", принёсший ей известность не только в Украине, но и в государствах, входящих в состав СНГ. Композиция "Солнце" удостоена премии "Золотой граммофон".
В том же году артистка стала обладательницей премии "Человек года" в номинации "кумир украинцев" и стала номинанткой премии Муз-ТВ.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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