Ани Лорак впервые появилась на российском ТВ после начала спецоперации

Ани Лорак появилась в эфире шоу "Где логика?" на ТНТ. Певица появилась на российском телевидении в первый раз за несколько месяцев.

Украинская исполнительница Ани Лорак стала участницей телешоу "Где логика?" на ТНТ. Появление артистки на российском телевидении стало первым с начала спецоперации.

Ани Лорак не было видно с конца февраля 2022 года. Звезда не давала никаких комментариев по поводу происходящего в родной Украине, сохраняя молчание даже тогда, когда поклонники "выбивали" позицию относительно политической ситуации в мире.

А теперь, через 4 месяца после известных событий певица "засветилась" на телевидении России. Эфир с украинской знаменитостью зрители могли наблюдать 17 июня.

Присутствует и такая информация, что съемки вышеупомянутой программы проходили и до запуска спецоперации в Донбассе. В Телеграм-канале певицы размещены кадры съемок в павильоне.

Решение Ани Лорак сохранять молчание в сложной ситуации по душе пришлось не всем. Перестала общаться с популярной артисткой ее близкая подруга Лилия Подкопаева, которая живёт в штатах.

Вспомним, что в 2009 году вышел альбом исполнительницы "Солнце", принёсший ей известность не только в Украине, но и в государствах, входящих в состав СНГ. Композиция "Солнце" удостоена премии "Золотой граммофон".

В том же году артистка стала обладательницей премии "Человек года" в номинации "кумир украинцев" и стала номинанткой премии Муз-ТВ.