За день до гибели Юрий Шатунов обещал «судороги предсмертные» своему продюсеру

Внезапно умерший Юрий Шатунов за день своей кончины нелестно высказался о своём бывшем продюссере.

22 июня в СМИ появилась информация о том, что лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов выиграл суд у своего бывшего продюсера, пытавшегося отсудить у артиста права на песни.

"У меня есть полный перечень документов, где я являюсь правообладателем. Всё, что пытается сделать против меня Андрей Разин, я это называю судороги предсмертные", - заявил вчера Шатунов.

Утром 23 июня стало известно, что Юрий Шатунов скончался от острой сердечной недостаточности. Певец почувствовал резкую боль в груди и умер в больнице Домодедово.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 
 

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