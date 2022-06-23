Врачи пытались реанимировать Юрия Шатунова после остановки сердца

В четверг днём стало известно, что доктора боролись за жизнь Юрия Шатунова даже после остановки его сердца.

Вокалист легендарного музыкального поп-коллектива из России "Ласковый май" Юрий Шатунов пожаловался на острую боль в груди вечером 22 июня. Уже в 23:45 друзья артиста привезли его в клинику на Домодедова.

Несмотря на то, что в больнице медики оказали Шатунову первую помощь состояние его здоровья стремительно ухудшалось. 23 июня в 00:20 по московскому времени исполнителя внесли в приёмный покой.

Ровно в этот момент сердце Юрия Шатунова остановилось. Врачи начали реанимационные действия по спасению жизни музыканта, однако повторно запустить сердце не удалось, ввиду чего Шатунов скончался.