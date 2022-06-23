Умерший от остановки сердца Юрий Шатунов дал 16 концертов за последний месяц

Погибший от острого сердечного заболевания Юрий Шатунов не позволял себя отдыхать во время концертной деятельности за последний месяц жизни.

Менеджер Юрия Шатунова сообщает, что за последний месяц его подопечный дал 16 концертов, последний из которых состоялся в Подольске 20 июня.

Тогда в ходе выступления Шатунов заявил, что ему также как и всем следует отдыхать, пошутив про собственную старость. Через три дня, 23 июня Юрий Шатунов умер от сердечной недостаточности.

Исполнителю было 48 лет, и несмотря на достаточно молодой возраст и оперативные попытки врачей спасти его жизнь Шатунов скончался прямо в больнице.