Киев получил от Вашингтона четыре РСЗО «Химарс», подтвердили в Пентагоне
Пентагон подтвердил, что в Украине развернуты четыре реактивные системы залпового огня «Химарс», предназначенные для поражения живой силы на больших расстояниях.
Четыре современные реактивные системы залпового огня сейчас находятся в Украине в распоряжении ВСУ, заявил в среду представитель Пентагона.
Реактивные системы залпового огня «Химарс» предназначены для того, чтобы дать украинцам большую точность при обстреле российских войск и позиций с большего расстояния.
Ракетные комплексы «Химарс» могут вести огонь по целям на дальности от 70 до 100 километров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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