Киев получил от Вашингтона четыре РСЗО «Химарс», подтвердили в Пентагоне

Пентагон подтвердил, что в Украине развернуты четыре реактивные системы залпового огня «Химарс», предназначенные для поражения живой силы на больших расстояниях.

Четыре современные реактивные системы залпового огня сейчас находятся в Украине в распоряжении ВСУ, заявил в среду представитель Пентагона.

Реактивные системы залпового огня «Химарс» предназначены для того, чтобы дать украинцам большую точность при обстреле российских войск и позиций с большего расстояния.

Ракетные комплексы «Химарс» могут вести огонь по целям на дальности от 70 до 100 километров.