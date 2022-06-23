Юрий Шатунов умер прямо в машине скорой помощи
Сегодня буквально несколько часов назад не стало солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Ему было 48 лет
Уже который день грустные вести не покидают новостную ленту. С трудом верится, но Юрия Шатунова не стало. Певец умер прямо в машине скорой помощи, которая везла его в домодедовскую больницу.
Официальной причиной летального исхода стал обширный инфаркт. Также врачи утверждают, что в крови у Юрия не было найдено никаких следов алкоголя или наркотиков.
Напомним, Юрий Шатунов родился в 1973 году в простой семье. Брак родителей Юрия не состоялся и спустя несколько лет совместной жизни они развелись. А когда ему исполнилось 11 лет, матери не стало.
Все свое юношество он провел в детском доме, откуда и пошло основание группы "Ласковый май". Свои детские годы Юрий вспоминает так:
"У меня не было детства. Оно прошло в интернате - там можно было мечтать разве только о том, чтобы побольше и почаще кормили" - рассказывал Юрий.
Несмотря на непростое детство, ему удалось сделать удачную карьеру. Мы все его запомним как милого, улыбчивого парня с белыми розами.
Группа прославилась такими хитами, как: "Белые розы", "Седая ночь", "Тающий снег", "Пусть будет ночь", "Лето". С 1991 года Юрий занялся сольной карьерой. За его историю насчитывается 7 альбомов и множество видеоклипов.
В 2019 году у артиста появились проблемы со здоровьем. Юрию пришлось пережить сложную операцию. Также у него отмечались проблемы с легкими, из-за многолетнего курения.
О дате и месте похорон семья еще не извещала.
Опубликовано: Силивончик Алина
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