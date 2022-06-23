ВКС РФ разгромили запасы топлива и ангары с РСЗО под Николаевом
Минобороны России заявило об эффективности проведенной ракетной атаки объектов критической инфраструктуры в Николаеве, Одесской области.
По заявлению МО РФ под Николаевом в резульате удара выкосточным оружием было уничтожено:
49 резервуаров с топливом для украинской военной техники,
до 50 боевых машин РСЗО (в ангарах), в том числе иностранного производства,
поражены три базы ремонта бронетанковой техники и четыре пункта управления и живая сила.
Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли большой урон живой силе ВСУ и технике, которые находились на базе николаевского судоремонтного завода «Океан». Было уничтожено до 500 человек личного состава.
Опубликовано: Тарас Медведев
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