ВКС РФ разгромили запасы топлива и ангары с РСЗО под Николаевом

Минобороны России заявило об эффективности проведенной ракетной атаки объектов критической инфраструктуры в Николаеве, Одесской области.

По заявлению МО РФ под Николаевом в резульате удара выкосточным оружием было уничтожено:

49 резервуаров с топливом для украинской военной техники,

до 50 боевых машин РСЗО (в ангарах), в том числе иностранного производства,

поражены три базы ремонта бронетанковой техники и четыре пункта управления и живая сила.

Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли большой урон живой силе ВСУ и технике, которые находились на базе николаевского судоремонтного завода «Океан». Было уничтожено до 500 человек личного состава.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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