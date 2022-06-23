Европарламент принял резолюцию о статусе кандидатов в ЕС для Украины и Молдавии
23 июня Европарламент большинством голосов принял резолюцию о предоставлении Украине и Молдавии статуса стран-кандидатов в Европейский союз.
Днём четверга пресс-служба Европарламента сообщило, что европейское политическое ведомство разработало и приняло резолюцию о предоставлении Украине и Молдавии официального статуса государств-кандидатов на членство в Европейский союз.
Примечательно, что помимо Молдавии и Украины европарламентарии рассматривали возможность наделения Грузии статусом кандидата в ЕС, однако Тбилиси не получил одобрения для присоединения к европейской организации.
Примечательно, что ранее издание Bloomberg сообщило, что Европарламент намерен предоставить Украине статус кандидата в ЕС в обмен на реформацию украинской политической системы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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