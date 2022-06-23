Фаина Раневская рассказала, почему с детства нужно учиться одиночеству

Знаменитая советская актриса прославилась своими острыми цитатами, которые многим людям позволили изменить свой взгляд на жизнь.

Фаина Раневская, хотя была популярной, оставалась одиноким человеком. Она говорила, что ее детство закончилось и началось одиночество, когда она в беседке у своего дома прочитала книгу.

Раневская считала, что умные, интеллигентные и уверенные в себе люди хотят быть в одиночестве.

Многие люди уверены, что счастливая жизнь человека начинается только после того, как он находит себе супруга или супругу.

Однако Раневская считала, что человек не должен нуждаться в ком-то, чтобы чувствовать себя хорошо, умиротворенно и получать от жизни удовольствие.

Раневская в своей знаменитой цитате говорила, что еще в первом классе школы детям нужно изучать «науку одиночества».

Если они будут чувствовать себя комфортно одни, то никто не разобьет им сердце в будущем.