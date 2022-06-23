Британия ввела новые санкции против РФ, запретив поставки стерлингов и евро

Правительство Великобритании ввело новые антироссийские санкции, самыми значимыми из которых является запрет на поставку в Россию фунтов стерлингов и евро.

Днём 23 июня на сайте британского правительства появилась о новых санкционных мерах Лондона в отношении России по случаю начала спецоперации армии РФ на Украине. Ключевым моментом новых санкций Британии стал запрет на поставки фунтов стерлингов и евро в Россию.

Также на сайте правительства Британии утверждается, что Лондон запрещает экспорт в Россию всех потенциальных компонентов для создания химического или биологического оружия.

В санкционном списке Великобритании также фигурирует пункт о запрете Лондона на экспорт в Россию всех видов авиационного топлива, которое может использоваться как в гражданских перелётах, так и для спецоперации на Украине.