Депутаты в Италии провели акцию против поставок оружия Зеленскому
Итальянские депутаты едва не сорвали заседание парламента, когда выбежали в зал с плакатами, требующими «Прекратить посылать оружие Зеленскому».
Социологические службы в Италии утверждают, что более 70 процентов итальянцев не хотят помогать Украине с вооружением, но эти настроения полностью игнорирует премьер-министр страны Марио Драги.
Напомним, Драги побывал недавно в Киеве в названном историческим визите лидеров трех государств: Франции, Италии и Германии.
Тем временем в парламентской фракции «Движение 5 звезд» произошел раскол в том числе и из-за разницы во взглядах на оказание военной помощи киевскому режиму.
Фракцию покинул глава МИД республики Луиджи Ди Майо, сообщила газета Il Post.
Члены партии под предводительством экс-премьера Джузеппе Конте, считают, что поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.
Ди Майо не поддержал мнение однопартийцев и вышел из состава фракции, как ожидается вместе со своими сторонниками.
Опубликовано: Тарас Медведев
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