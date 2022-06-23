Депутаты в Италии провели акцию против поставок оружия Зеленскому

Итальянские депутаты едва не сорвали заседание парламента, когда выбежали в зал с плакатами, требующими «Прекратить посылать оружие Зеленскому».

Социологические службы в Италии утверждают, что более 70 процентов итальянцев не хотят помогать Украине с вооружением, но эти настроения полностью игнорирует премьер-министр страны Марио Драги.

Напомним, Драги побывал недавно в Киеве в названном историческим визите лидеров трех государств: Франции, Италии и Германии.

Тем временем в парламентской фракции «Движение 5 звезд» произошел раскол в том числе и из-за разницы во взглядах на оказание военной помощи киевскому режиму.

Фракцию покинул глава МИД республики Луиджи Ди Майо, сообщила газета Il Post.

Члены партии под предводительством экс-премьера Джузеппе Конте, считают, что поставки оружия на Украину только затягивают конфликт.

Ди Майо не поддержал мнение однопартийцев и вышел из состава фракции, как ожидается вместе со своими сторонниками.