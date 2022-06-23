Что ловить на популярной у россиян реке Волге в Августе и Июле, рассказывают знатоки этого места

Одна из самых многоводных и протяженных рек в мире Волга является объектом обитания для более 70 видов рыб, из которых больше половины промысловые.

Волга — мечта рыбака: клев идет круглые сутки, можно практиковаться с разными снастями и остаться совсем без улова почти нереально.



Улов зависит от выбора места

Август как раз начало рыболовного сезона на Волге. Дни стоят еще теплые, а мошка и комары, мучившие в начале лета, начинают пропадать.



В это время рыба выходит нагуливать жир к зиме и можно поймать неплохие экземпляры толстолобика, амура, сома, жереха, голавля. Чтобы порадовать себя крупной рыбой одного из этих видов в остальное время года, придется приложить немало усилий.



В августе главное учесть, что, чем холоднее вода, тем она прозрачней (водоросли от холода отмирают) и рыба становится более пугливой, необходимо принять меры по маскировке.



Свои предпочтения рыбаки отдают рыбалке, начиная с середины реки, где начинается течение и хорошо идет щука, а также в низовье, где Волга наиболее полноводна.



Исток реки хорош больше для летней рыбалки.

Но август является неплохим временем и для рыбалки в заливах и на перекатах. Тут будет трудно уйти без хорошего улова жереха, окуня, судака.



Какая наживка лучше:

Август, особенно конец месяца, является лучшим временем для ловли хищных пород рыб.

В низовьях реки можно поохотиться за трофейным экземпляром судака. Лучшим орудием лова будет мощный спиннинг с безынерционной катушкой и воблером – виброхвостом в качестве насадки.





У щуки, чехони и судака начинается жор, и они будут рады любой предложенной насадке: воблеру, блесне или мальку. Специальная блесна требуется только для жереха, хорошо подойдет поппер или пилькер. Для чехони надо учитывать, что рот у нее маленький и большая блесна не подойдет.



На лягушат можно вытащить хороший экземпляр голавля или язя, хотя и щука не откажется отведать деликатес. В ночное время, под корягами в теплом омуте, будет хорошо поохотиться за сомом.

Хороший результат даст ловля с использованием донной удочки и лягушки, воробья или куска сала в качестве приманки.



Лещ, окунь хорошо пойдут на червя, мотыля, личинок и другую животную насадку.

В августе на растительную наживку, особенно на тесто из манки, хорошо клюет только плотва.



Остаться в августе без улова на Волге будет проблематично. Все рыбацкие байки становятся явью в это время года.