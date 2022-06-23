Что только не делают рыболовы, чтобы заполучить большой улов: Всё про аттрактанты
Они используют прикормки, рецепты которых держат в секрете, лески-невидимки, немыслимые оснастки. Постоянно экспериментируют в способах ловли и совершенствуют насадки.
В последнее время набирает популярность использование ароматных веществ, полученных химическим способом – аттрактантов.
Надо признать, что и они не дают гарантии удачного клёва, но они многократно увеличивают вероятность поклёвки, благодаря своим свойствам приманивать подводных обитателей.
Следует отметить, что рыболовные подкормки, даже те, в составе которых есть ароматизирующие добавки, не являются аттрактантами.
Все добавки данного типа объединяет свойство – они полностью водорастворимые.
Классификация аттрактантов по категориям
Традиционные аттрактанты:
Изначально не были предназначены для рыбной ловли, были выявлены путём экспериментов.
Эффективность их не подтверждена научно, но при этом рыбу они привлекают. В этот подвид входят некоторые продукты питания, эфирные масла, пряные приправы, ароматические кулинарные добавки.
Продукты нефтепереработки тоже входят в подвид: например, с помощью керосина некоторым удаётся успешно ловить карася. Сюда же относят кровь животных, которую используют как основу для смесей домашнего изготовления.
Коммерческие аттрактанты:
Предлагаются разными производителями, занимающимися товарами для рыболовства.
В зависимости от промышленной базы могут различаться по уровню – для простых соединений характерна гранулированная или гелеобразная форма. Сложные выпускаются большими химическими концернами в виде аэрозолей.
На больших предприятиях в лабораториях трудятся учёные, сотрудники НИИ, технологи. У мелких производителей в основе лежат более традиционные и доступные составляющие – альбумин, экстракт червя, ароматные компоненты, продукты питания.
Стимуляторы:
Этот подвид - самый современный подход приманивания обитателей водной фауны. Стимулирует клёв препарат, который не источает привлекательный аромат, а задействует мозг рыбы.
Можно сказать, что это феромон, только полученный синтетически. Имеет кодовое название «фактор Х».
Благодаря ему, даже рыба с переполненным брюхом чувствует голод и кидается на всё съедобное, оказавшееся в зоне видимости. Выпускается такая привада фирмой Ultrabite.
Как сделать аттрактант дома:
Чтобы сделать концентрат собственноручно, достаточно иметь дома простые продукты.
Растворителем выступит обычная водка, а для остановки брожения понадобится соль. Пахучее вещество подбирает с учётом определённого вида рыбы. Для карася приятен аромат укропа, чеснока, какао.
Карп предпочитает фруктовые отдушки и пряности. Плотва, лещ и густера обожают шоколад, фенхель, тмин. Хищники заинтересуются запахом червя, крови, рыбьего жира. Главное – не переусердствовать с ароматной добавкой.
Опубликовано: Антон Райт
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