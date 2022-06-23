Стоит ли сегодня отправляться на рыбалку: Советы, как определить, будет ли клёв
Каждый рыбак хотел бы заранее знать, будет ли успешной предстоящая рыбалка, готовить к вечеру снасти, наживку, прикормку или отложить сборы на денёк-другой.
Опытные рыболовы подчас проявляют в таких случаях свою, как им кажется, интуицию. Но интуиция ли это? И как быть начинающим рыболовам? В этой статье мы попробуем прояснить эти вопросы.
Успех ловли на правильно снаряжённую поплавочную или донную снасть с подходящей насадкой зависит в конечном итоге от активности пищевого поведения рыбы.
Она, в свою очередь, может быть усилена или ослаблена, даже подавлена, температурными, погодно-климатическими, гидрологическими условиями, складывающимися в конкретный день на конкретном участке водоёма.
Причём для одних рыб, обитающих в водоёме, сложившиеся природные факторы могут благоприятствовать клёву, для других - мешать ему. Это связано с тем, какие требования к условиям среды сложились у каждого вида рыб в процессе эволюции.
Например, нерест, во время которого, как известно, рыба не питается и не клюёт, происходит у ельца при температуре воды от 6 до 8 градусов, а у леща начинается при прогреве воды до 11 градусов.
Если не брать нерестовый период, ловля обоих видов, как и большинства пресноводных теплолюбивых мирных рыб средней полосы, связана с температурой воды сходным образом. Летом в дни заметного понижения температуры обычно ухудшается клёв, осенью же случающееся временами повышение температуры приводит к хорошему клёву.
Летом в жаркие солнечные дни рыба обычно покидает перегретые прибрежные воды и перемещается на более глубокие участки водоёма с лучшим кислородным режимом. Если небо начинает затягиваться облаками, можно ожидать возвращения рыбы и возобновления клёва.
На величину улова может влиять и прозрачность воды. Чем менее прозрачна вода, тем меньшую угрозу от насадки ощущает рыба и соответственно чаще клюёт.
Опубликовано: Антон Райт
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