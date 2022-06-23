Где и на что ловится карась летом и в начале осени

О карасе можно с уверенностью сказать, что нет такого водоема, чтобы в нем не водился карась. Это могут быть как обширные озера, так и маленькие карьеры, не говоря о реках и прудах.

Его приживаемости может позавидовать любой вид рыб. Все рыболовы начинали свою карьеру именно с этой рыбы, но это не означает, что он так прост.

Если задать вопрос любому профессиональному рыболову, о том какую рыбу он считает наиболее непредсказуемой, он наверняка ответит, что это карась.

Снасти на карася:

Для поимки этого вида рыбы необходимы снасти. Разновидности этих снастей достаточно много, но они сводятся в две категории:

- удочки;

- донки (разновидности донных снастей);

Если с удочками понятно из названия, то к донным снастям можно отнести.

- классическая донка;

Для донок применяется леска 0,28 мм, а в качестве подпаска 0,22 мм.

- фидер;

Прикормки на карася:

Для привлечения рыбы к зоне лова, место необходимо прикармливать. Для создания полноценного прикормочного стола применяются как стандартные смеси, продаваемые в магазинах Рыбалка, так и сделаны самостоятельно по тому, или иному рецепту.

В принципе у каждого рыболова свои рецепты, но присутствует базовая основа.

Базовая основа: мука пшеницы, мелкая крупа кукурузы, мелко помеленный горох, измельченное пшено.

Соотношение выбирается с условием, какой вязкости прикормка необходима. Если вязкость нужна больше, то увеличивается процент пшеничной крупы. Если меньше, то наоборот.

Применяются для приготовления смеси и ароматизаторы. Это может быть чеснок, укроп, анис, мед, а также масла семечек, как подсолнечных, так и конопляных. Добавляют для аромата кофе, какао, ваниль, корицу. Ароматизаторы необходимо добавлять в очень малых количествах, так как резкий, пусть даже и приятный запах может рыбу отпугнуть.

Для увеличения рассыпчатости прикормки добавляются панировочные сухари. Также используются и жмыхи, как подсолнечника, так и конопли. Пропорции того или иного ингредиента можно изменять получая тем самым разные варианты прикормки.



Наживки на карася

Карась одна из самых капризных рыб на наживку. Он может полчаса неплохо ловиться на один ее вид, а затем резко перестать клевать и соблазнить его на эту же наживку будет очень трудно.

Поэтому бывалые рыбаки берут с собой несколько видов наживок:

- красный червь. Считается основной и всесезонной наживкой.

- опарыш . Наживка которая никогда не оставляет карася равнодушной.

- мотыль.

Эта наживка скорее сезонная и лучше всего работает в период, когда температура воды не так высока.

- вареные крупы. К ним можно отнести перловку, пшеницу.

- манка. Ее можно приготовить разными способами, просто сварить и сделав в виде шариков размером с горошину нанизать на крючок.

Можно приготовить болтушку. Применяют в основном при ловле удочкой.

- мякиш хлеба.

В качестве основы лучше работает ржаной мякиш, он имеет специфический аромат, который нравится карасю.



Места для лова:

Рыба отдает предпочтение закоряженным местам. Если рыбалка происходит на удочку, то его надо искать в окнах среди травы. Если на донки, то лучшее место будет у стены камыша, особенно в местах, где он редкий, и где есть в нем проходы. Глубина выбирается в пределах 1,5 м.

При использовании удочки поплавок должен быть небольшим и легким, до 2,5 грамм.

Карась чувствителен к шуму и мельканию на берегу, поэтому нужно вести себя тихо и желательно без нужды не ходить возле воды.