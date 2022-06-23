Удивительная и уловистая рыболовная снасть – балда

Да-да, балда – это еще и рыболовная снасть, а не только одноименная игра и работник у попа в знаменитой сказке.

Ловля на балду далеко не новый метод рыбной ловли, причем дошедший до современности без каких бы то ни было изменений. Конечно, появились новые современные материалы и аксессуары, но ничего не изменилось как самом методе, так и в технике его исполнения. Это универсальный и эффективный метод рыбной ловли. Так что же такое балда.



Балда – это одна из разновидностей искусственных донных приманок, наиболее эффективная для поимки хищной рыбы.

Конструктивно представляет собой гибрид отвесной блесны и мормышки. Состоит из лески, завязанной в глухой узел, на которую одет груз и пара крючков.

Форма груза может быть самой разной – цилиндрической, каплевидной, гиревидной, грушевидной.

Окраска выбирается под предпочтения нужного вида рыбы и может быть самой разной. Груз может иметь как одно отверстие или петельку исключительно для лески, так и несколько – и для лески, и для пары крючков.



Крючки одинарные. Для пущей привлекательности на цевье крючков можно добавить разноцветного бисера, бусинок, перышко, кембрик.

В результате этих нехитрых операций получается что-то вроде привлекательного неуклюжего насекомого, тельцем которого служит груз, а лапками – пара крючков. При забросе крючки шевелятся, как будто насекомое живое.



Балда, несмотря на свою простоту, имеет разновидности, немного различающиеся по конструктивному исполнению. Самым распространенным видом балды является так называемая сборная оснастка. В этом случае грузик нужной формы и цвета в этом случае имеет только одну петельку в своей верхней части. В эту петельку (или отверстие) продевается леска.



Затем берутся два одинарных крючка и за свои крепежные ушки свободно надеваются на леску, один справа, второй слева от груза.

Из этого «ожерелья» вяжут глухую петлю, в основании которой формируют вязку, чтобы можно было соединить оснастку и основную леску. Так как крючки закреплены свободно, то при забросе они, шевелятся, как у живого, свободно скользя по леске.



Второй вид балды имеет более сложный грузик, у которого есть не только петелька для лески, но и пара петелек по бокам, к которым и крепятся крючки. Такую балду можно не только надевать на петлю, но и монтировать непосредственно на конце шнура.

Если первый вид оснастки может использоваться когда и где угодно, крючки его никогда не тонут, рыба его всегда видит и не оставляет без внимания, то второй можно использовать только в водоемах с достаточно чистым дном, под толстым слоем или рыба его просто не заметит, так как крючки уйдут в ил вместе с грузилом.



Почему-то многие считают балду исключительно зимней приманкой. Почему – непонятно, на балду ловим и зимой, и летом, и весной, и осенью, в общем, весь год без перерывов. Летом балда особенно хороша в чрезмерно заросших и сильно закоряженных водоемах.

Несмотря на то, что изначально балда предназначалась исключительно для окуня с судаком, в настоящее время на нее ловят не только хищников вроде щуки или хариуса, но и большинство совершенно мирных рыб вроде леща, карася, плотвы или ерша, подбирая нужный размер груза и крючков.



Ловля на балду проста, главное – определить местонахождение рыбы.

Затем в перспективной точке грузиком балды ударяют по дну, поднимая муть. Рыба, особенно окунь, не может проплыть мимо такого привлекательного облака, подплывает и видит бьющегося из последних сил насекомого, хватает его, засекаясь самостоятельно.



Для зимней рыбалки используют жесткие зимние удочки, для летней – болонские или маховые, с кивком. Игра балды похожа на игру балансиром – это постукивания по дну с обязательным поднятием мути и недолгими паузами в верхнем и нижнем положениях. Для окуня эффективны подергивания у дна, для мирной рыбы – копошение на дне, достигаемое легким шевелением кончика удочки. При желании на крючок можно одеть наживку.



Балда – эффективная и уловистая снасть, которую легко изготовить своими руками за пару минут из имеющихся в ящике рыболовных принадлежностей и которая выручит в самом безнадежном случае на зависть остальным.