Пугачёва сможет зарабатывать в России и после возвращения на родину

Музыкальный продюсер Сергей Лавров уверен, что Алла Борисовна будет зарабатывать по возвращению в Россию.

Музыкальный продюсер Сергей Лавров поведал о том, что думает насчёт будущего самой известной российской певицы Аллы Пугачевой после того, как та вернётся из Израиля в РФ. Деятель уверяет, что народ простит любимице всё, и она как прежде сможет зарабатывать хорошие деньги на родине.

Многие россияне сегодня осуждают артистку, покинувшую родную страну в компании супруга Максима Галкина и детей. Но Лавров считает, что как только Примадонна прибудет в Россию, простят ее, так как певица - неприкасаемая персона в России.

Дело в том, что часто люди в преклонном возрасте говорят глупости, но народ их все равно любит. Конечно, от кумира всегда хочется ждать позитива. Но, когда любишь, прощаешь человеку все. Алла Пугачева может вернуться или нет, но народ все равно ее будет любить.

Продюсер не сомневается, что по возвращению знаменитости на родину, любой канал "отвалит за нее кучу денег", чтобы исполнительница появилась в эфире их передачи даже на 1-2 минуты.

Пугачева дала обещание, что прибудет домой к 1 сентября, когда Лизе и Гарри нужно будет идти в школу. Во время затянувшегося отпуска в Израиле звёздные дети обучались онлайн.