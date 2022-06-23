Виктор Рыбин назвал смерть Юрия Шатунова трагедией
Сегодняшний день полон грусти и печали, ведь не стало одного из самых знаменитых звезд 90-х годов Юрия Шатунова. Поклонники и звезды выражают свои соболезнования. Виктор Рыбин назвал смерть звезды трагедией и уходом целой эпохи.
Смерть Юрия Шатунова для всех вызвала настоящий шок. Сейчас наперебой звезды высказывают слова соболезнования в связи с таким ранним уходом музыканта.
Так, сегодня высказался Виктор Рыбин, основатель группы "Дюна" на своей странице в Instagram. По мнению певца смерть Юрия, это уход целой эпохи. Его песни навсегда останутся в наших сердцах. Вот как прокомментировал это Виктор:
«Важно то, каким он запомнится своим почитателям. Это же эпоха. Это, на мой взгляд, даже большая эпоха, чем группа «Кино». Больше, чем Цой. И это осознаешь только тогда, когда человек уходит из жизни. Для его почитателей сегодня [произошло] настоящее горе», — сказал Рыбин.
Также солист группы "Дюна" сказал, что "Ласковый май" всегда ассоциировался у всех с честностью и открытостью. Когда в каждом слове песен кроилась нежность и искренность. Гордо осознавать, что на нашей отечественной сцене была такая группа, и такой прекрасный певец как Юрий Шатунов. Жаль, что его жизнь прервалась так рано, но его песни навсегда останутся в наших сердцах.
Это большая трагедия для всех. Соболезную близким и его поклонникам.
Напомним, немного ранее пришли известия, что Юрий Шатунов погиб в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности не доехав до домодедовской больницы.
Опубликовано: Силивончик Алина
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