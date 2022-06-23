Поляки хотят видеть украинцев на своих плантациях и конвейерах

Опрос общественного мнения, проведенный в Польше центром IBRiS показал, что подавляющее число поляков видит в украинских беженцах дешевую рабочую силу.

По данным исследования 70 поляков считают, что украинцы, чтобы остаться в Польше, должны найти работу и лишь 10 процентов выступают за то, что они могут просто жить в их стране.

Кроме того исследование показало, что поляки выступают за изучение польского и образование украинских детей в польских школах.

39 процентов опрошенных высказались, за то, чтобы украинцы отправили детей в польские школы. 28 процентов выразили уверенность, что беженцы должны выучить польский язык.

По данным ООН в Польше проживает свыше трех миллионов украинских беженцев. С учетом миллиона бывших граждан Украины, которые уже долгие годы ассимилировались в Польше, получится, что в РП свыше четырех миллионов украинцев.

Для сравнения население Литвы всего 2,7 миллиона человек.

Говоря о дешевой рабочей силе, мы прибегаем к опыту найма украинцев, который практиковался до конфликта. Поляки охотно нанимают украинцев на стройки, в сборочные цеха, на плантации овощей и ягод. Словом на низкоквалифицированную, низкооплачиваемую и тяжелую работу.