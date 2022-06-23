В Лондоне семью из Нигерии обвиняют в торговле детскими органами

Двум нигерийцам были предъявлены обвинения в сговоре с целью доставить ребенка в Великобританию для извлечения его органов, заявили в полиции Лондона в четверг.

55-летняя Беатрис Нваннека Экверемаду и ее 60-летний супруг Ике Экверемаду обвиняются в сговоре с целью организации вывоза из Нигерии ребенка, для дальнейшей его эксплуататции в качестве донора внутренних органов.

Они оба взяты под стражу и предстали перед судом в Аксбридже, в западном районе Лондона.

Эти обвинения последовали за расследованием столичной полиции Лондона, предупрежденной в мае о возможных нарушениях закона о торговле людьми.

Ребенок был доставлен в безопасное место.