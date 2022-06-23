ВОЗ: вспышка оспы обезъян официально признана пандемией
Всемирная организация здравоохранения сообщила о признании оспы обезъян пандемией из-за темпов её распространения.
Днём 23 июня пресс-служба Всемирной организации здравоохранения сообщила, что по результатом экстренного консилиума высокопоставленных медиков текущая вспышка оспы обезьян, начавшаяся 7 мая 2022 года, официально признана пандемией.
По данным гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, первый случай заражения в 2022 году был зафиксирован у британца, вернувшегося домой из Нигерии.
Теперь в мире выявлено более тысячи случаев заболевания оспой обезьян, из которых 156 приходится на США. При этом Соединённые Штаты остаются лидером по заболеваемости коронавирусом в мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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