Рыболовная Балда – это давно уже известная всем удильщикам насадка

Ей успешно ловили ещё наши деды. В наше время балдой ловят зимой, но есть рыболовы, которые ловят и летом, но таких редко встретишь. На неё ловится разная рыба, но из общей массы выделяется окунь, он чаще попадается, чем другой хищник.

Сделать балду не сложно, и, в принципе, может сделать любой человек, вам не нужно никаких особенных материалов, всё можно купить в рыболовном магазине.



Балда состоит из таких компонентов: свинцовый грузок (вытянутой формы), двух крючков (одинарных) и бусинок или кембрика (яркого цвета). Кембрик или теже бусины выступают в роли дополнительного стимула для атаки рыбы. Грузок можно покрасить в тёмный или яркий цвет.



Вес грузка подбирают от глубины в месте ловли и от силы течения. Размеры крючка выбирают от предполагаемой рыбы, но при выборе крючка обратите внимание на размер колечка, он должен быть большой для того, чтобы мог свободно ходить по леске. Когда крючок свободно ходит по леске, то игра более естественная. Временами ловля на мелководье бывает результативной.





Главное, чтобы грузок постоянно шёл по дну, для того чтобы увидеть поклёвку, ставят поплавок. Ищите песчаное дно, чтобы грузок постоянно постукивал об него, потому что в иле он просто будет грузнуть. Для поимки окуня балда должна быть лёгкой (около трёх грамм), кстати, может на неё клюнуть и карась, и краснопёрка.



Для того, чтобы ловить на данную снасть, для начала нужно знать и вникнуть в суть проводки. После заброса приманка падает на дно, поднимает муть, и это привлекает рыбу. После подбрасывания крючки начинают движения по леске, и если посмотреть со стороны, то кажется, будто движется небольшой рачок.



Конечно, что в разную погоду результат рыбалки будет разный. Зимой можно ловить в течение всего сезона, снасть отлично зарекомендовала себя в зимних условиях. Особенно хороший клёв в период первого льда, рыба достаточно активна, и результат всегда есть.



Никогда не сидите на определённой лунке, нужно двигаться и искать стаи рыбы. Делайте быструю проводку (подбросили, небольшая пауза и снова подбросили). Зимой не всегда лёгкая балда применяется, часто бывает такое, что тяжёлая балда показывает лучший результат, я думаю это из-за того, что шума она издаёт больше.





Зимой балду закрепляют к короткой зимней удочке и обязательно с жёстким кончиком. Мононитку ставьте – 0,20 миллиметров. Кивок помогает чувствовать дно.

Я не встречал, но есть те, кто ловит балдой и летом. Говорят, она неплохо работает в зарослях водной растительности и в окнах.



В основном ловится окунь и чуть реже карась. Удилище берите лёгкое длиной 5 метров. Для лучшей чувствительности оснастите кончик удилища кивком.

Балда – это интересная и уловистая снасть, так что если вы ещё не пробовали, то рекомендую попробовать.