Песков назвал условие заключения мирного договора с Украиной
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина могут прийти к мирному соглашению при выполнении требований российской стороны.
Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что для заключения мира между РФ и Украиной необходимо выполнение всех требований, раннее озвученных Россией.
Он отметил, что украинское руководство уже давно знает о данных требованиях.
Также пресс-секретарь высказался по поводу плана по установлению мира на Украине, который был опубликован американским журналом The National Interest.
Песков сказал, что Кремль еще не ознакомился с этим планом.
Мирные переговоры между сторонами конфликта, проходившие на территории Беларуси и Турции, не привели к снижению боевой активности.
Дипломаты лишь согласовывали мирные коридоры для эвакуации.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Байден: США и Евросоюз понимали последствия санкций против России
В Одессе после давления на русский язык появились граффити: «Одесса – это Россия»
Politico: Шольц соврал об отправке тысяч солдат Германии в Литву
Увидеть Флоренцию и умереть: как скончался турист из США не рассчитав силы
Foreign Policy: Польша пошатнёт баланс сил в ЕС из-за Макрона и Шольца