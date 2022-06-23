Песков назвал условие заключения мирного договора с Украиной

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина могут прийти к мирному соглашению при выполнении требований российской стороны.

Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что для заключения мира между РФ и Украиной необходимо выполнение всех требований, раннее озвученных Россией.

Он отметил, что украинское руководство уже давно знает о данных требованиях.

Также пресс-секретарь высказался по поводу плана по установлению мира на Украине, который был опубликован американским журналом The National Interest.

Песков сказал, что Кремль еще не ознакомился с этим планом.

Мирные переговоры между сторонами конфликта, проходившие на территории Беларуси и Турции, не привели к снижению боевой активности.

Дипломаты лишь согласовывали мирные коридоры для эвакуации.