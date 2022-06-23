Шойгу призвал укрепить единую региональную систему ПВО с Беларусью

Шойгу призвал укрепить обороноспособность Союзного государства Беларуси и России в связи с создавшимися обстоятельствами.

Глава Минобороны России накануне заседания совета министров обороны СНГ в Москве, встретился со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным.

В ходе встречи Шойгу заявил о необходимости укрепления единой региональной системы ПВО.

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», - заявил российский министр.

Шойгу также отметил, что актуальность обозначенных шагов на лицо и Россия окажет Беларуси любую необходимую поддержку для достижения этой цели.

Напомним, что с началом спецоперации в Беларуси были успешно ликвидированы запущенные со стороны Украины ракета «Точка-У» и беспилотный летательный аппарат, начиненный взрывчаткой.