Лолита назвала новость о смерти Юрия Шатунова интернет-уткой

Российская певица Лолита Милявская сначала не поверила в смерть коллеги по шоу-бизнесу и звезды 90-х годов.

23 июня в интернете появились сообщения о смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, который умер в возрасте 48 лет от инфаркта миокарда.

Лолита Милявская, когда увидела новости о гибели артиста, назвала их «интернет-уткой».

После этого она позвонила по телефону его родным и близким, которые подтвердили печальную новость.

После этого Милявская выразила соболезнования родственникам в интервью изданию RT.

Она назвала Шатунова мальчишкой, который оставался таким до самой смерти в 48 лет.

Певица добавила, что он был очень обаятельным, спокойно относился к тому, что его считали не таким, как все.