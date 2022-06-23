Лолита назвала новость о смерти Юрия Шатунова интернет-уткой
Российская певица Лолита Милявская сначала не поверила в смерть коллеги по шоу-бизнесу и звезды 90-х годов.
23 июня в интернете появились сообщения о смерти солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова, который умер в возрасте 48 лет от инфаркта миокарда.
Лолита Милявская, когда увидела новости о гибели артиста, назвала их «интернет-уткой».
После этого она позвонила по телефону его родным и близким, которые подтвердили печальную новость.
После этого Милявская выразила соболезнования родственникам в интервью изданию RT.
Она назвала Шатунова мальчишкой, который оставался таким до самой смерти в 48 лет.
Певица добавила, что он был очень обаятельным, спокойно относился к тому, что его считали не таким, как все.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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