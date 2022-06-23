Поймать судака не просто, но если найти правильный подход, рассчитывать на хороший улов вполне реально

Как правило, охота за судаком начинается в апреле, если быть точнее во второй его половине, всё зависит от того насколько ранняя выдалась весна.

Лучше всего ориентироваться на температуру воды, как только она прогреется до 9 градусов, можно смело отправляться на рыбалку.

С потеплением воды судак, как и другие хищники, начинает активно кормиться, покидая при этом насиженные за зиму ямы. Встретить его можно практически по всей акватории, но стоит выделить наиболее перспективные места.

В первую очередь к ним относятся участки водоема, имеющие сложный рельеф, например бровки, старые русла, пупки и так далее, главное чтобы дно не было ровным. Так же нарваться на стайку судаков можно возле затопленных деревьев, каменных завалов и прочих участках имеющих возможность предоставить хищнику естественное укрытие.

Вообще судак имеет свои охотничьи угодья и из года в год перемещается по одним и тем же тропам. Попав на новый водоём рыболову достаточно сложно сразу найти рыбу, лучше всего постараться выпытать информацию у бывалых рыболовов, которые опытным путём уже вычислили самые уловистые точки.

Куда проще определить подходящее время для рыбалки. В теплые и солнечные дни судак проявляет наибольшую активность ранним утром и на закате. Если же стоит пасмурная погода, активность клёва сохраняется неизменной в течение всего дня.

В качестве снасти, как правило, используется спиннинговое удилище среднего строя с жестким хлыстиком. Судак имеет очень прочную челюсть, и что бы её пробить от рыболова требуется довольно сильно и резко совершать подсечку, с мягкими удилищами сделать это будет крайне затруднительно.

Так как ловля зачастую происходит с берега, всё-таки не везде можно использовать лодку весной, спиннинг должен быть достаточно длинным, оптимальными принято считать удилища длиной 2.7-3.2 метра.

Выбор между леской или плетенкой стоит делать исходя из условий ловли, так для ловли в заросших или закоряженных местах лучше подойдет шнур, а для проводки приманки по ракушечнику безопаснее применять мононить.

К слову о приманках.

Для ловли судака существует огромное количество всевозможных блёсен, воблеров, и им подобных, но как показывает практика, лучшим выбором станут поролоновые и силиконовые приманки.

Последние стоит выделить отдельно. Благодаря своей уловистости, дешевизне и огромному ассортименту, силиконовые приманки особенно любимы рыболовами по всему миру.

Найти какую-то универсальную резинку невозможно, на каждом водоёме судак имеет свои вкусовые предпочтения и может отзываться на силикон разного цвета и формы.

Но всё же можно выделить модели, на которые судак отзывается лучше всего. В первую очередь это твистеры и слаги кислотных цветов, они работают практически всегда.

Так же вполне неплохо себя зарекомендовали различные виброхвосты и фантазийные приманки всё тех же ярких зеленых, красных и желтых окрасок.

Технику ловли так же стоит подбирать непосредственно во время рыбалки. Иной раз судак как сумасшедший хватает приманки, просто волочащиеся по дну, но чаще всего соблазнить клыкастого хищника удается с помощью классической проводки с подбросами блесны на 20-30 см от дна.