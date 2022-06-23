Чтобы отправиться ловить окуня, необходимо уделить внимание выбору балансира и блесны

Окунь активен в первые холодные месяцы, когда появляется тонкий лёд. Эта рыба кормится на мелководье, там, где есть водные растения, поэтому никакой рыболов не обойдётся без этих снастей.

Балансир следует использовать потому, что его действие распространяется в довольно большом радиусе. Это поможет рыбаку приманить окуня в большем количестве. Обнаруженную рыбу лучше всего ловить на вертикальную блесну, так как у неё по сравнению с балансиром маленький разброс.

Плохо что из – за малого радиуса действия лунки придётся делать на пятиметровом расстоянии. А при использовании мормышки расстояние нужно ещё уменьшить.

Многие рыболовы выбирают такую схему ловли окуня: сначала на балансир. Клев стал хуже - переходят на вертикальную блесну.

Ну а если совсем ничего – в ход идёт донная блесна. Можно так же использовать безмотыльную мормышку.

Как только появляется первый лёд, окунь сбивается в стаи и гуляет на мелководье. Но время первого льда очень короткое, всего одна-две недели, после этого рыба уплывает глубже. В самый разгар зимы возле берега можно поймать мелких окуньков.

Нужно помнить, что окунь не любит свет, и затемнять лунки во время рыбалки на мелководье необходимо, поэтому не надо полностью выгребать ледяную шугу.

Для тех. кто любит ловить окуня или судака, рыбалка может вылиться в восьми-десятикилометровую прогулку пешком.

Первый этап охоты на окуня – это подготовка лунок на нужном расстоянии от берега (не менее пяти метров). Желательно располагать их под прямым углом в берегу.

Особенностью ловли на окуней является то, что и можно повторно ловить в тех лунках, в которых раньше не клевало. Но возвращаться к лункам нужно не меньше, чем через сорок минут. Если попался косяк окуней, то улов будет замечательный.

Главное – не останавливаться и делать всё новые и новые лунки. Как только рыба найдена, стоит поинтересоваться особенностями дна.

Во время сверления лунок, двигаться надо «змейкой», от свала к берегу, потом повернуть и двигаться назад. Если рыбак не один, то обязательно соблюдать расстояние между лунками, чтобы не получилось путаницы.

Стоит побеспокоится о безопасности, так как слишком много лунок может привести к тому, что хрупкий лёд у берега не выдержит и провалится.

И ещё: собираясь на рыбалку зимой, постарайтесь не замёрзнуть, то есть оденьтесь потеплее. Рукавицы, тёплая обувь, шарф и возможно, палатка, не позволят вам заболеть. Как бы ни была прекрасна рыбалка – жизнь дороже.