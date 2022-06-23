Александр Разин высказал соболезнования по поводу смерти Юрия Шатунова

Сегодня, 23 июня 2022 года не стало легендарного солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Бывший продюсер Александр Разин прокомментировал причину смерти музыканта.

Смерть Юрия Шатунова всколыхнула сегодня всех. Андрей Разин бывший продюсер "Ласковый май" высказал слова соболезнования и высказал комментарий по поводу смерти бывшего коллеги. Вот что написал Андрей в своей соцсети Telegram:

«У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и порой сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются «жизнь». К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры», — написал Разин в соцсети.

О проблемах со здоровьем Юрия Шатунова знали еще задолго до трагедии. Множество концертов, часы пения, поклонники, Юрий надеялся, что когда закончится концертный тур он сможет нормально отдохнуть и укрепить свое здоровье. Но жизнь повернула иначе.

По официальным данным, 22 июня Юрий находился в Подмосковье со своим менеджером. Именно там вечером ему стало плохо. Несмотря на быстрый приезд скорой она не смогла его довести до больницы. Но к сожалению, даже реанимационные действия не помогли его привести к жизни.

Основной причиной летального исхода Юрия Шатунова стала острая сердечная недостаточность.

Юрий Шатунов — советский певец и звезда 80-90х годов. 5 лет до 1991 года стал член группы "Ласковый май".