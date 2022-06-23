Арестованной семь лет назад в Японии американскому топ-менеджеру Toyota разрешили вернуться в Токио

Джули Хэмп была нанята для работы со СМИ. Недоразумение произошло в 2015 году из-за отправки ее отцом лекарства, которое запрещено в Японии для пересылки.

Американский руководитель, уволившаяся из Toyota после ареста в Японии в 2015 году по подозрению в нарушении закона о наркотиках, вернулась в компанию японского автопроизводителя. .

Джули Хэмп была нанята подразделением Toyota Motor Corporation в Северной Америке для поддержки исполнительного директора Акио Тойоде и консультирования компании по вопросам глобального управления, устойчивого развития, управления и глобальных отношений со СМИ.

Она была арестована сразу после прибытия в Японию, где должна была возглавить отдел по связям с общественностью Toyota. Причиной стало найденное у американки обезболивающеее средство оксикодон, которое в Стране Восходящего Солнца очень строго контролируется.

Toyota заявила, что ее возвращение не было проблемой, потому что она никогда не привлекалась к ответственности. «Toyota считает, что инцидент в 2015 году не помешает карьере Джули Хэмп в будущем», — говорится в ответе на запрос Associated Press.

В 2015 году прокуратура заявила, что Хэмп договорилась со своим отцом об отправке 57 таблеток оксикодона авиапочтой из США в отель в Токио. Ей решили не предъявлять обвинения.

Чиновники Toyota неоднократно приносили извинения за арест, но Тойода заявил, что хотел бы сделать больше для Хэмп. Он также публично защищал ее как важного члена команды Toyota.

По словам производителя гибридных автомобилей Prius и роскошных моделей Lexus, сейчас в Toyota Хэмп будет работать над англоязычной версией собственного СМИ Toyota, Toyota Times.