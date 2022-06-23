Зеленский заявил, что украинцы уже устали от темы войны

Президент Украины Владимир Зеленский вслед за европейскими политиками поднял тему усталости от войны на Украине, которая наблюдается не только за пределами, но и внутри самой республики.

По словам Зеленского усталость от темы войны есть и в западных странах, и внутри Украины, там, где сейчас идет обычная мирная жизнь.

«Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, также и на Украине те, кто не попадают под обстрелы, они забывают, что нужно делать», - сказал Зеленский.

Как ранее отмечал политолог Семен Уралов этот этап, усталости и даже депрессии от темы войны подразумевается самой тактикой гибридной войны.

После нескольких месяцев эйфории в основе которой лежала мощная информационная обработка с использованием массовой дезинформации, население перестало воспринимать призывы режима «умереть за свободу».

К тому же свой эффект оказывает обстановка на фронте, где силы коалиции СВО методично перемалывают ВСУ и другие формирования. Десятки тысяч убитых и раненых, тысячи пленных и абсолютное отсутствие предложений по дальнейшей перспективе, ввели украинцев в уныние.

После освобождения Донбасса, на Украине может вспыхнуть гражданская война, не исключают аналитики.