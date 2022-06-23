Юрий Шатунов родился и умер в машине "скорой помощи"
Юрий Шатунов — знаменитый певец с тяжёлым детством, который всю жизнь мечтал стать счастливым и самодостаточным. Его смерть в среднем возрасте перечеркнула все планы.
Рождение и смерть в машине скорой помощи
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в машине скорой помощи, так и не успев доехать до роддома.
23 июня 2022 года солиста "Ласкового мая" не стало — знаменитый музыкант скончался от обширного инфаркта по дороге в клинику в возрасте 48 лет.
Нелюбимый ребёнок в семье
Родители Юрия Шатунова были очень молоды, когда музыкант появился на свет, Вере Шатуновой было всего 18, а Василию Клименко — 23.
Мать Юры надеялась, что рождение сына сможет скрепить молодую семью, однако всё сложилось иначе: мальчика отдали на воспитание бабушке, а когда ему исполнилось 3 года, родители развелись.
Тяжёлая жизнь с отчимом
Второй брак матери тоже нельзя назвать счастливой страницей в жизни музыканта. На Юрия никто не обращал внимание. Отчим и мать начали выпивать, после чего они проявляли агрессию к ребёнку. Закончилось это тем, что мать мальчика умерла от проблем с сердцем в 29 лет.
Тётя привила любовь к музыке
После смерти матери Юрий Шатунов какое-то время жил у тёти. Именно она заметила абсолютный слух у мальчика. Тётя обучала Юрия игре на музыкальных инструментах, прививала любовь к творчеству.
Но более-менее спокойная жизнь длилась недолго — у женщины умер муж и она не могла в одиночку прокормить троих детей, поэтому Юра был отправлен в интернат
Трудный подросток
Шатунов не раз сбегал из интерната, бродил по Башкирии, он находился в поисках своего отца. После очередного побега подростком занялся опекунский совет, который возглавляла Валентина Тезенкова.
Женщине стало жаль парня и она определила его в свой интернат, где и началась его карьера сольного музыканта. Позже Валентину Тезенкова певец будет называть второй мамой.
Судьбоносная встреча
В интернате Юрий и познакомился с будущим автором хитов и основателем "Ласкового мая" — Сергеем Кузнецовым, который на то время руководил только кружком самодеятельности при интернате.
Опубликовано: Тарас Медведев
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