Увидеть Флоренцию и умереть: как скончался турист из США не рассчитав силы
Не верится, но иногда туристические туры могут заканчиваться весьма трагично. 22 июня 2022 года умер турист прямо на смотровой башне во Флоренции.
Трагическая ситуация случилась прямо в соборе Флоренции Дуомо. В данном архитектурном объекте есть высокий купол, подняться на его вершину туристам можно, но нужно пройти 463 ступени.
Сегодня стало известно, что мужчине стало плохо и он потерял сознание прямо на панорамной террасе. Эта трагедия произошла 22 июня в 8:50. Ему помогли туристы и рабочий персонал собора.
Основная сложность заключалась в транспортировке туриста вниз, т.к. коридор к куполу был очень узкий и врачам пришлось транспортировать человека по пожарной лестницы.
Процедура спуска осуществлялась достаточно долго, поэтому в больницу она попала только к 11 утра. Однако время было потеряно, и прибывший турист находился уже в критическом состоянии.
Реанимационные действия также не принесли никаких результатов, 67-летний мужчина умер.
Подъем на такую высоту занимает примерно 20-40 минут, лифта там нет, поэтому увидеть Флоренцию с птичьего полета можно только пешком. Поэтому такие прогулки не разрешены людям, страдающим сердечно-сосудистыми проблемами.
Такие ситуации конечно единичные, но все таки случаются. К примеру, пять лет назад целая семья провалилась в кратер вулкана, потому что ребенок нарушил правила безопасности и зашел за ограждение, а семья хотела его спасти.
Опубликовано: Силивончик Алина
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