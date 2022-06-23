Стало известно, кто из евродепутатов голосовал против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС

Европарламент призвал глав государств и правительств немедленно предоставить Украине и Молдовестатус кандидата в члены Европейского Союза.

529 депутатов проголосовали за, 14 воздержались, а 45 депутатов сказали "нет" Украине и Молдове в ЕС.

Из 45 голосов "против" трое принадлежат политикам из партии "«Европейские консерваторы и реформисты" (ЕКР): Михиль Хогевен, Роб Рукен и Роберт Роос — все трое голландцы.

Семь неприкрепленных депутатов Европарламента также проголосовали против: Николя Бэй (Франция), Франческа Донато (Италия), Афанасиос Константину (Греция), Лефтерис Николау-Алаванос (Греция), Костас Пападакис (Греция), Жером Ривьер (Франция), Милан Урик ( Словакия).

Среди противников предоставления Украине и Молдове статуса кандидата в Европейский Союз были также шесть представителей левых: Озлем Демирель из Германии, Аня Хазекамп из Нидерландов, Катерина Конечна из Чехии, Сандра Перейра из Португалии, Жоао Пимента Лопес из Португалии. и Ману Пинеда из Испании.

Самой многочисленной группой, проголосовавшей против, были представители группы "Идентичность и демократия" (ИД).

ИД объединяет депутатов Европарламента из девяти стран ЕС, большинство его членов являются выходцами из партии "Итальянская лига", Французского национального союза во главе с Марин Ле Пен и "Немецкой альтернативы для Германии".

Таким образом, против резолюции Европарламента проголосовали 29 депутатов Европарламента от ИД, 14 из которых являются членами Французского национального союза и семеро - от Немецкой альтернативы для Германии.

Таким образом, вопрос Украины и Молдовы в ЕС разделил депутатов Европарламента от группы "Идентичность и демократия". Это связано с тем, что за резолюцию проголосовал 21 депутат от партии Итальянская лига, входящей в фракцию ИД.