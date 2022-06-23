Известный миллиардер Уоррен Баффет ранее констатировал: когда Уолл-стрит ошибается, это вполне может быть преднамеренным действием.

Американские СМИ сообщают, что инфляция в США постоянно растет, и, по логике, Уолл-стрит должен паниковать прямо сейчас, однако там происходит прямо противоположное.

Индекс потребительских цен за последние три месяца превысил 8%, но Уолл-Стрит поддерживает рейтинг покупки 56,9% акций в S&P 500 по сравнению с рейтингом продажи всего 5,4% индекса.

Пятилетнее среднее значение рейтинга покупки среди акций S&P 500 немного ниже — 53,3%, но даже это необычно высокий показатель на исторической основе. FactSet собирает данные о рейтингах Уолл-стрит с 2010 года, и, согласно этому отчету, Уолл-стрит сейчас настроена более оптимистично, чем за последние 12 лет.

Что вдруг заставило Уолл-стрит полюбить инфляцию? Почему аналитики штампуют рейтинги покупок налево и направо, даже когда покупательная способность потребителей быстро сокращается?

Известный американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет однажды констатировал: когда Уолл-стрит ошибается, это вполне может быть преднамеренным действием, направленным на увеличение его прибыли.

"Чем более оптимистичен рынок, тем выше прибыль Уолл-стрит, поэтому для меня не было бы сюрпризом, если бы некоторые аналитики намеренно выпускали более оптимистичные рейтинги, чтобы поддержать настроения инвесторов и поощрить активную торговлю", - заявил бизнесмен..

Эта рыночная ситуация создала иллюзию силы, которую слишком легко купить, создавая впечатление, что инфляция на самом деле хороша для фондового рынка, предостерегают америкагнские аналитики.

Восприятие высокой инфляции как положительного явления, по их мнению, является опасной ловушкой для инвесторов. Чем дольше сохраняется инфляция, тем больше она будет накапливаться и снижать покупательную способность потребителей.

Согласно последнему отчету Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы», ожидается, что рост мировой экономики снизится с 5,7% в 2021 году до 2,9% в 2022 году, что означает резкое снижение по сравнению с прогнозом роста на 4,1% на 2022 год, который был опубликован в январе.

По данным американских СМИ, рост геополитической напряженности между Россией и НАТО приведет к дальнейшему нарушению мировой экономики,что вызовет дальнейшее замедление экономического роста.