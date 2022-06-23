В мире зарегистрировано уже 5000 случаев оспы обезьян

В этом году во всем мире было зарегистрировано почти 5000 случаев оспы обезьян у людей.

В 40 странах за пределами Африки, где оспа обезьян не была известна до мая, было зарегистрировано 3308 случаев, согласно данным Центра здравоохранения США.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в восьми африканских странах также зарегистрировано около 1600 подозреваемых или подтвержденных случаев заболевания.

Чрезвычайный комитет по обезьяньей оспе, был созван ВОЗ в Женеве в четверг. Представленные в нем эксперты должны оценить, является ли это «чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение», как будет определяться наивысший уровень опасности, который может ввести ВОЗ.

ВОЗ обычно следует рекомендациям экспертов. Это не будет иметь никаких практических последствий, но должно побудить все страны следить за случаями и принимать собственные меры предосторожности для сдерживания распространения.

Председателем комитета ВОЗ по обезьяньей оспе стала Жан-Мари Окво-Беле из Демократической Республики Конго. Своих экспертов направили подразделения ВОЗ из Японии, Бразилии , Таиланда , Швейцарии , России, Марокко и Нигерии.

Большинство случаев за пределами Африки было зарегистрировано в 29 странах Европейского региона: в общей сложности 2746, сообщили в ЕС ECDC и Европейском региональном бюро ВОЗ в совместном анализе.

Как видно из данных, в подавляющем большинстве подтвержденных случаев — мужчины. Около 44 процентов пострадавших в возрасте от 31 до 40 лет. О смертельных случаях пока не сообщается.