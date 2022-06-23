Резников: Реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первые реактивные системы залпового огня HIMARS уже прибыли в Украину из США, сообщает Reuters.

Эти РСЗО были доставлены из США в рамках пакета помощи на сумму 700 миллионов долларов.

HIMARS уже в Украине. Благодарю своего американского коллегу и друга, министра обороны Ллойда Остина, за эти мощные средства. Лето будет жарким для россиян", - написал в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

Уже в среду, 22 июня замглавы госдепартамента США Венди Шерман заявила, что РСЗО HIMARS уже находятся в Украине. В четверг, 23 июня, эту информацию подтвердила и украинская сторона.

"Мы продолжаем оказывать Украине военную помощь, и эта самая ключевая система РСЗО HIMARS сейчас находится в Украине и даст ей возможность более осмысленно и надежно защищаться", - сказал Шерман на Форуме будущего и обороны США-ЕС в Вашингтоне.

Как было объявлено, Соединенные Штаты обязались поставить четыре пусковые установки HIMARS и около 1000 ракет с дальностью действия около 70 километров. Администрация Джо Байдена, однако, уверяет, что это только первоначальная партия для Украины — это говорит о том, что за доставленными пусковыми установками последуют другие.

Ракетный комплекс HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) весит целых 16 тонн и может нести шесть 227-мм дальностью дальностью 70 километров. Благодаря использованию управляемых боеприпасов пусковая установка наносит точные удары, что позволяет заменить интенсивный артиллерийский огонь. По сравнению с пусковыми установками РСЗО HIMARS легче и мобильнее.