Диетологами названы сочетания продуктов, которые могут удвоить потерю веса

Для эффективного похудения нужно подбирать правильные сочетания продуктов. Благодаря взаимодополняющим свойствам, они сжигают жир, борются со вздутием живота и ускоряют метаболизм.

В сочетании бананов с ореховым маслом первые являются источником углеводов, вторые – жиров и белков. Вместе они дольше сохраняют чувство сытости, замедляют усвоение сахара организмом и предотвращают скачки уровня глюкозы в крови.

Шпинат с лимонным соком в виде второго блюда или смузи поставляют в организм витамин С и железо, улучшая их усвоение.

Болгарский перец с яйцами борется с кортизолом – гормоном, который вызывает накопление жира в средней части тела.

Овсянка с ягодами содержит клетчатку, которая повышает уровень грелина. Это гормон, который контролирует чувство голода. Ягоды богаты полифенолами, которые способствуют снижению веса.

Мочегонные свойства дыни усиливает красный виноград. Он также содержит антиоксидант, который сдерживает действие генов, отвечающих за накопление жира.

Фисташки и миндаль ускоряют сжигание жира и углеводов во время физической нагрузки. Йогурт с корицей тоже способны ускорить похудение, а заодно пополнить запасы кальция и витамина D.

Листовая зелень с оливковым маслом – низкокалорийное блюдо, но прекрасно утоляющее голод.

Слегка недозревшие бананы заставляют организм активнее работать и тратить больше энергии на переваривание, а шпинат усиливает чувство сытости.