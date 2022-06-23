В 2024 году планируется запустить крупнейший гибридный паром в мире между Великобританией и Францией
Согласно сообщениям французского паромного оператора Brittany Ferries, в 2024 году планируется запустить крупнейший в мирепаром на гибридном двигателе "Сен Мало", который будет проходить через пролив Ла-Манш и Сен Мало.
Паром будет работать на сжиженном природном газе и электрической энергии.
Как сообщается в Brittany Ferries, на новое судно планируется установить батарею, ёмкостью 11,5 Мв/ч, что вдвое больше, чем обычно используется на гибридных морских судах.
Всего паромной компанией было заказано три гибридных парома.
Строительством судов занимается StenaRoRo — датская судостроительная компания с применением гибридных технологий компании Wartsilla из Финляндии.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Лавров заявил о подготовке НАТО и ЕС к войне против России
Путин обвинил Запад в безответственной политике и проблемах мировой торговли
Диспетчер скорой помощи отказался посылать бригаду к умирающему Шатунову
Российские войска отбили атаку ВСУ на остров Змеиный
Сын Илона Маска сделал операцию по смене пола