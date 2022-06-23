В 2024 году планируется запустить крупнейший гибридный паром в мире между Великобританией и Францией

Согласно сообщениям французского паромного оператора Brittany Ferries, в 2024 году планируется запустить крупнейший в мирепаром на гибридном двигателе "Сен Мало", который будет проходить через пролив Ла-Манш и Сен Мало.

Паром будет работать на сжиженном природном газе и электрической энергии.

Как сообщается в Brittany Ferries, на новое судно планируется установить батарею, ёмкостью 11,5 Мв/ч, что вдвое больше, чем обычно используется на гибридных морских судах.  

Всего паромной компанией было заказано три гибридных парома.

Строительством судов занимается StenaRoRo — датская судостроительная компания с применением гибридных технологий компании Wartsilla из Финляндии.

Опубликовано: Тарас Медведев

 
 

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